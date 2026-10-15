Junqueras i Romeva demanen al TS que amnistiï la malversació de l'1-O

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Acció Exterior, Raül Romeva, han instat el Tribunal Suprem (TS) a que amnistiï el delicte de malversació del procés que els manté inhabilitats, segons l'escrit d'al·legacions al qual ha tingut accés Europa Press.
El 2019, tots dos van ser condemnats a penes de presó i inhabilitació i, després de l'indult parcial concedit pel Govern central, que va suposar l'extinció de les penes de presó, el TS va mantenir la condemna als dos líders independentistes per delictes de desobediència en concurs amb malversació, amb les penes d'inhabilitació absoluta fins al 2031 en el cas de Junqueras i el 2030 en el de Romeva.
No obstant això, dimarts passat, 6 d'octubre, el Tribunal Constitucional (TC) va avalar l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació del procés i en va ordenar l'aplicació al TS.
TRIBUNAL DE COMPTES
En paral·lel, aquest dimecres el Tribunal de Comptes també va aplicar la llei d'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i a la trentena d'encausats --entre ells Junqueras i Romeva-- en el cas que seguia el presumpte desviament de fons per l'1-O i l'actuació exterior del procés.
En la sentència, l'òrgan fiscalitzador al·lega que no s'ha demostrat que les despeses del procés es fessin amb fons públics provinents del pressupost de la Unió Europea.
En un escrit amb data de 8 d'octubre, l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, ha instat l'alt tribunal a que dicti "una nova resolució en compliment del que es disposa pel Tribunal Constitucional" i que decreti l'extinció de la responsabilitat penal de tots dos, incloent aquelles penes que haguessin estat objecte d'un indult posterior.
També sol·licita que se restitueixin tots els seus drets i es cancel·lin els antecedents penals.