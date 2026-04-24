BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, es reunirà aquest cap de setmana a Belfast amb la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, en una visita per participar com a convidat en el Congrés del Sinn Féin.
En un comunicat aquest divendres, el partit explica que Junqueras també es reunirà amb la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, i l'històric líder del partit Gerry Adams.
A nivell sectorial, també participarà en una trobada amb la ministra d'Infraestructures nord-irlandesa, Liz Kimmins, en un moment que Junqueras considera clau per a l'agenda catalana per l'avenç "amb pas ferm" de la negociació sobre el Consorci d'Inversions.
A més a més, es reunirà amb referents parlamentaris del Sinn Féin en àmbits com la llengua gaèlica i l'habitatge.
A Junqueras l'acompanyarà el secretari de Relacions Internacionals d'ERC, Adrià Guevara, i l'objectiu del viatge és reforçar els vincles amb un dels "principals aliats internacionals" dels republicans, i treballar una agenda comuna en qüestions com la cultura, la identitat pròpia, l'habitatge i l'autodeterminació.