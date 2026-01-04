Junqueras es reunirà amb Sánchez dijous que ve per "desbloquejar" el model de finançament

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Recorda que "perquè sigui possible una negociació pressupostària" ha d'haver-hi un acord sobre aquesta matèria
BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat que es reunirà amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, dijous que ve 8 de gener per "desbloquejar" el nou model de finançament per a Catalunya.
Ho ha dit en una entrevista concedida a El Periódico i recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha assegurat que l'acord està "a prop" i que un bon acord és possible perquè ERC ha batallat per aconseguir-lo, textualment.
A més, ha dit que aquesta setmana vinent es concretaran les xifres i que la reunió, més enllà de tractar el finançament, també servirà per recordar a Sánchez que "hi ha altres compromisos que s'han d'anar complint".
"Nosaltres entenem que les negociacions són de caràcter global. Està la condonació del deute del FLA, el model de finançament, la recaptació de l'IRPF, el consorci d'inversions que ha de garantir que s'executi el pressupostat a Catalunya, mesures en l'àmbit d'infraestructures clau com els trens o la governança aeroportuària", ha resumit.
Sobre l'ordinalitat quant al model de finançament, defensa que aquesta ha de "quedar garantida en tots els àmbits possibles" i que Catalunya necessita recursos, al seu semblar, per a la sanitat, les famílies, els serveis socials i les infraestructures i afirma que li resulta sorprenent que això només preocupi a ERC, en les seves paraules.
SUPORTS
Sobre el suport de la resta de formacions en el Congrés a un nou model de finançament diu que "hauran de decidir si volen que hi hagi més recursos per a hospitals i escoles, per a universitats i per a la indústria, per als agricultors i per a les famílies", i ha afegit que el que és bo per a la societat catalana ho és per a totes aquelles comunitats que, diu, estan infrafinançades.
En referència a la postura de Junts ha dit que "el país no pot quedar eternament paralitzat" i ha dit que la millor manera de defensar un front comú és votar a favor de Catalunya, textualment.
"Tenen l'oportunitat de rectificar moltes de les decisions que han pres i de votar a favor de la condonació de 17.000 milions d'euros de deute del FLA", ha explicat.
PRESSUPOSTOS
Preguntat per la negociació de pressupostos, ha recordat que "perquè sigui possible una negociació pressupostària ha d'haver-hi un acord en el model de finançament i s'ha de desbloquejar la capacitat de recaptació de l'IRPF".
"ERC estarà encantada que hi hagi una negociació pressupostària, perquè vol que hi hagi pressupostos en totes les institucions. Si el PSOE i el PSC comparteixen que és millor que hi hagi pressupostos, compliran els seus compromisos", ha advertit.
En referència a la gestió del Govern en matèria d'habitatge ha defensat que "no n'hi ha prou amb promeses i declaracions. El que fa falta és construir-la i un pla massiu de rehabilitació".
RODALIES
Sobre la constitució de l'empresa mixta de Rodalies, ha dit que es produirà en els propers dies: "És molt important que hi hagi una empresa amb una majoria clara en el Consell d'Administració que representi a Catalunya, i que la presidència sigui escollida pel Govern".
"Fa falta que el nou pla quinquennal d'inversió ferroviària també sigui tan bo com sigui possible. I un nou model de finançament per a això", ha dit.
LEGISLATURA ESPANYOLA
I en referència a la situació del Govern de Sánchez, sosté que el PSOE ha de decidir "si vol fer tot el possible per seguir governant o no" i per a això, li demana que netegi la corrupció i els casos d'assetjament sexual.
"Què li suggerim? Doncs que parli amb les forces de tradició democràtica, busqui solucions i demostri que vol acabar amb la corrupció i els casos d'assetjament sexual", ha resolt.