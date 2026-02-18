Junqueras es reuneix a Madrid amb diputats d'ERC i s'hi quedarà fins dijous

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, es reunirà aquest dimecres amb diputats de la seva formació al Congrés i preveu allargar la visita a la ciutat fins dijous, han informat a Europa Press fonts republicanes.
Aquesta visita es produeix el mateix dia en què el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, protagonitzarà un col·loqui amb el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado, sobre el futur de l'esquerra alternativa.
En una roda de premsa dilluns, Junqueras va assegurar que no tenia previst assistir a aquest col·loqui i va negar que Rufián l'hagués convidat.
En les últimes setmanes, Rufián ha estat apel·lant a la necessitat d'assolir una unitat progressista i plurinacional, i ha apostat per un front d'esquerres per frenar la dreta de cara a les eleccions generals.
No obstant això, Junqueras ha rebutjat aquesta proposta, després d'assegurar que ERC s'hi presentarà amb les seves sigles a Catalunya, i tampoc no ha rebut l'aval del BNG i EH Bildu, que també han descartat confluir-hi en les generals.