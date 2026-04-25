Junqueras es reuneix a Belfast amb la primera ministra d'Irlanda del Nord, McDonald i Gerry Adams

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha reunit a Belfast amb la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill; amb la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, i amb el seu antecessor Gerry Adams, coincidint amb el congrés del partit.
Entre els temes que el líder republicà ha parlat amb O'Neill hi ha el "context polític preocupant i marcat per la inestabilitat global i l'auge de l'extrema dreta", informa aquest dissabte Esquerra en un comunicat.
La delegació d'ERC que lidera Junqueras està convidada al Congrés del Sinn Féin, on han escoltat els discursos O'Neill i de McDonald, entre d'altres.
Per això també tenen aquest cap de setmana més reunions amb personalitats polítiques destacades "per teixir aliances amb Catalunya".
S'han reunit amb la ministra d'Infraestructures, Liz Kimmins, amb la qual han abordat la gestió de les grans infraestructures, sobretot el tren; i amb el dirigent del Sinn Féin Aengus O Snodaigh, sobre com enfortir junts el gaèlic i el català.
COOPERACIÓ DE LES ESQUERRES
ERC ha constatat amb el Sinn Féin la necessitat de seguir col·laborant, "més encara en un context en què les esquerres han de mantenir la unitat d'acció a nivell mundial".
Han acordat continuar amb "els espais periòdics i habituals de relacions i reunions, estratègiques per als dos partits", per afrontar crisis comunes, com l'habitatge i el preu dels combustibles.