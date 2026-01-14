Junqueras es reuneix amb Ros (UGT Catalunya) per explicar-li el nou model de finançament

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha reunit aquest dimecres amb el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, per explicar-li el nou model de finançament.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Junqueras ha defensat que aquest nou model suposa "més recursos per a Catalunya que contribuiran a millorar les condicions dels treballadors i treballadores del país".
Aquesta reunió es produeix el mateix dia que a Madrid se celebra un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en el qual els representants de les comunitats autònomes debatran i votaran aquesta nova proposta de model de finançament.