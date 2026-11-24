BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha retret al govern del PSOE i Sumar que aprovin mesures socials en l'últim Consell de Ministres de la legislatura i a pocs dies de les eleccions: "Ha tingut 8 anys per fer-ho i ho ha aprovat 3 dies abans de les eleccions. És la millor demostració que votar el PSOE i Front Ampli és perdre el temps".
En unes declaracions aquest dimarts al costat del secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha reaccionat així a l'aprovació de l'ampliació del permís per naixement de 19 a 20 setmanes per a cada progenitor, intransferibles i remunerades al 100%, i l'ampliació a 10 dies el permís per defunció del cònjuge, parella de fet, fills o familiars de primer grau de consanguinitat.
El dirigent republicà també ha argumentat que l'aprovació d'aquestes mesures "demostra que si ERC no colla, empeny i obliga, aquí ningú no es mou, en particular ni el PSOE ni el Front Ampli".
Junqueras també ha respost a la promesa del candidat del PP al Congrés, Alberto Núñez Feijóo, de derogar la llei d'amnistia si governa Espanya, tot i que no tingui efectes retroactius: "És evident que quan ERC va fer el referèndum del 2017 no hi havia cap llei d'amnistia aprovada, oi? I això no va impedir que nosaltres féssim la nostra feina".
"Que facin el que vulguin, nosaltres farem el que toca sempre. Sempre defensarem la democràcia i sempre farem tot el possible perquè la democràcia guanyi", ha subratllat Junqueras, que ha afegit que estan acostumats a que facin servir totes les eines contra la democràcia i això no ha aturat mai ERC.
JOVÉ I SALVADOR
També ha recordat que hi ha dues persones a les quals no se'ls ha aplicat l'amnistia i "continuen sota una repressió manifestament injusta i manifestament contrària al marc legal vigent", en al·lusió a l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové i a l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó.
Preguntat per si s'afegirà a la rebuda oficial de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, quan torni a Catalunya després que se li hagi aplicat l'amnistia, Junqueras ha respost que s'ha reunit diverses vegades amb ell i confia a trobar "la manera" d'expressar el seu suport al retorn de Puigdemont.