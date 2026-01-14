Junqueras respon a Paneque que s'ha de "desencallar" l'IRPF abans de negociar els pressupostos

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha respost a la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, que abans d'encetar la negociació pressupostària s'ha de "desencallar la possibilitat de la recaptació del 100% de l'IRPF".
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en unes declaracions a Sitges (Barcelona) abans d'encapçalar una reunió de treball del grup d'ERC al Parlament, i després que dimarts Paneque desvinculés la negociació dels comptes a possibles avenços en la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat.
"Jo aprecio molt el sentit de l'humor, perquè crec que és un valor", ha respost preguntat per les paraules de Paneque, després d'afegir que és ben sabut, i també ho han explicat així representants del Govern, que abans d'obrir la negociació dels comptes s'ha de resoldre la recaptació de l'IRPF, textualment.
Junqueras ha subratllat que "ningú no vol tant uns nous pressupostos com ERC", i ha instat els socialistes a demostrar que també volen uns nous comptes per al 2026.
"No n'hi ha prou amb dir-ho, s'ha de demostrar. I s'ha de demostrar complint els acords que justament han de permetre que els pressupostos siguin realment bons", ha insistit el dirigent republicà en al·lusió a l'acord d'investidura del president Salvador Illa, després d'afegir que, per aprovar uns mals pressupostos, hi ha altres grups parlamentaris.