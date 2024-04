Junqueras replica a Puigdemont: "La unitat es practica no abandonant els governs"

Obre la porta a Junts+ per pactar malgrat la "irresponsabilitat mostrada en ocasions"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha replicat aquest dilluns al candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, que "la unitat es practica no abandonant els governs enmig de les dificultats".

Així ho ha manifestat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, després que Puigdemont ha assegurat que tocarà refer la unitat i ha vaticinat que el 12 de maig es desfarà l'empat entre els independentistes.

"La unitat es practica no abandonant els governs enmig de les dificultats, la unitat es practica aprovant uns pressupostos que eren els més grans i els més expansius de la història del nostre país i que van posar més recursos que mai en molts àmbits", ha destacat.

Després de reivindicar que ERC predica i practica la unitat amb Catalunya, ha afegit que és difícil "donar credibilitat a algú que sistemàticament el que ha intentat és que aquests pressupostos no s'aprovin, i els anteriors tampoc, i que ha abandonat el Govern".

"Esperem que rectifiquin. Han rectificat en moltes coses. Han criticat la negociació després d'haver-la comandada i ara que en tenen ocasió la intenten practicar. Els hem vist canviar l'orientació de les seves paraules moltes vegades", ha afegit, per la qual cosa espera que ara també ho facin i practiquin i demostrin amb fets una unitat que, a parer seu, no han buscat.

Per Junqueras, les eleccions catalanes no han de ser una "baralla per veure qui queda una mica per davant o per darrere" i ha cridat a tenir una actitud constructiva i més amable davant el soroll i la crispació que, en la seva opinió, generen alguns per cridar l'atenció.

BUSCA UNA MAJORIA ÀMPLIA

Després dels comicis, el president d'ERC ha defensat que es construeixin les majories més grans possibles, i ha demanat que la resta dels partits tinguin "la mateixa disposició" que els republicans i els mateixos objectius per servir la societat catalana.

"Sovint haurem de negociar amb algú que, en ocasions, i almenys en ocasions, ha demostrat irresponsabilitat", ha puntualitzat Junqueras, en referència a Junts+.

Malgrat això, abans de les eleccions, Junqueras ha defensat la petició del president Aragonès d'organitzar debats electorals cara a cara, tant amb Puigdemont com amb "tots aquells que no desitgen acceptar un debat amb Aragonès", per abordar qüestions com la demografia, l'energia, la indústria o la formació, que considera prioritaris.

'NO' AL CONSORCI DEL PSC

Respecte a la proposta del PSC de crear un consorci amb l'Estat per recaptar impostos a Catalunya, Junqueras ha valorat que aquesta solució no resol l'infrafinançament de l'administració catalana, i ha demanat un model que garanteixi que tots els ciutadans rebin els mateixos recursos per als serveis bàsics.

"Em sembla una solució molt dolenta, em sembla més del mateix, em sembla inútil, em sembla que no resol res, em sembla que no ajuda", ha expressat Junqueras, per retreure al PSC que hagi negat a Catalunya durant anys un sistema de finançament just.