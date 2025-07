Junqueras replica a Junts que han treballat "en solitari" les millores en finançament

Destaca que la seva formació "és un dels dos únics partits que creix" en el baròmetre del CEO

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que ERC treballa "des de fa molt temps i molt sovint en solitari" les millores en finançament per a Catalunya, després de la petició de Junts aquest dimecres als partits independentistes de fer "un front comú" per reclamar un concert econòmic.

En unes declaracions davant els mitjans al Parlament i preguntat per aquesta qüestió, ha desitjat que altres formacions "assumeixin" l'esforç d'ERC en aquest àmbit, que s'ha mostrat convençut que pot donar resultats.

Ha reiterat que "no hi haurà pressupostos catalans ni pressupostos espanyols fins que el Partit Socialista i el govern espanyol compleixin amb els seus compromisos en l'àmbit de la recaptació tributària, i en particular de l'IRPF i el model de finançament".

Ha recordat que el principi d'ordinalitat està recollit en l'Estatut del 2008 i en el model de finançament del 2009, i ha assegurat que si depengués dels socialistes i del Govern central "mai donarien res a Catalunya".

ENQUESTA CEO

Sobre l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada aquest dimecres, que recull que el PSC guanyaria les eleccions catalanes amb entre 40 i 42 escons, seguit per Junts, (28-30 diputats) i ERC (21-23), ha respost que ERC "és un dels dos únics partits que creix".

A banda dels republicans, AC és el partit que més creix, de 2 escons a una projecció d'entre 10 i 11; i a parer seu, el creixement d'ERC respecte als resultats electorals del 2024 s'explica perquè la ciutadania "posa en valor" el seu esforç per treballar cada dia per Catalunya.

MUNICIPIS RURALS

Junqueras ha anat al Parlament per assistir al debat sobre la llei de l'estatut de municipis rurals, una norma que, segons ell, dona "un nou impuls a l'equilibri territorial de Catalunya".

"Una llei impulsada per ERC però una llei per a Catalunya i especialment per a aquesta Catalunya rural la qual hem de saber ajudar i a la qual hem de compensar totes les carències que massa sovint li són imposades", ha subratllat.