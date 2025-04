Junqueras reivindica la regulació del lloguer de temporada com una fita "arrencada" al PSC

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat l'acord per a la regulació del lloguer de temporada com una fita important "arrencada per ERC, els Comuns i la CUP al PSC".

En un article aquest dijous a 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press, el líder dels republicans ha aplaudit aquest pacte, perquè assegura que va més enllà d'una mesura tècnica o puntual, tot i que ha assenyalat que és "insuficient".

Ha sostingut que aquest acord s'inscriu en una transformació més àmplia del mapa polític català, ja que considera que tradicionalment s'ha entès la realitat del país "a través dels eixos Catalunya/Espanya i esquerra/dreta", però ha sorgit un tercer eix que contraposa, al seu parer, rendisme i treball.

Ha criticat que "dels tres grans partits catalans, només ERC està fermament ancorada en el camp del treball, amb el PSC i Junts oscil·lant entre l'ambigüitat i la defensa del rendisme".

"El triomf del món del treball per sobre del rendisme no és només una qüestió de justícia social (que també). És, de manera crucial, una necessitat en termes de construcció nacional", ha subratllat Junqueras.