Junqueras: el Rei feia apologia de la violència després de l'1-O i animava a "apallissar" demòcrates

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dijous que el Rei Felip VI "és un dels pocs caps d'Estat d'Europa que fa apologia de la violència i aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar", en referència al discurs del monarca del 3 de desembre de 2017, després de l'1-O.
En preguntar-se-li pel Missatge de Nadal del Rei de dimecres, Junqueras ha fet aquestes declaracions en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
El missatge de Felip VI la Nit de Nadal va instar a preservar la convivència democràtica, posant com a exemple l'assolit durant la Transició malgrat les diferències, i apel·lant en particular a la classe política al diàleg, al respecte cap a les opinions de l'altre i a l'exemplaritat en les seves funcions.