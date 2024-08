Junqueras recorda l'amnistia al Govern de Companys el 1936 després de la victòria del Front d'Esquerres

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras ha recordat aquest dimecres la llei d'amnistia al Govern de Lluís Companys, condemnat per declarar l''Estat Català' l'octubre del 1934, després de la victòria del Front d'Esquerres en les eleccions del 16 de febrer del 1936.

Ho ha fet en una conferència sobre història a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França) titulada 'Conflictivitat política i social als Països Catalans' i en la qual també ha intervingut l'historiador Carles Santacana.

"El que hi havia en joc era la llibertat dels presos. I com hi havia molts presos, hi havia molta pressió social per treure'ls de la presó", ha sostingut Junqueras, qui no ha fet referència a la Llei d'Amnistia actual ni als fets relacionats amb el 'procés'.

Així, ha dit que un dels grans arguments de les eleccions del 1936 era poder aplicar l'amnistia als presos polítics, fet que explica la "victòria tan extraordinària" del front d'esquerres a Catalunya.

LA "SANJURJADA"

En aquest sentit, Junqueras ha descrit en la seva lliçó d'història a la UCE el context polític espanyol des de la Segona República i les dues amnisties que es van registrar llavors: la referent al cop d'estat del general José Sanjurjo --La Sanjurjada-- després de la victòria de la dreta el 1934 i l'amnistia al Govern de Companys el 1936.

"Té un punt d'interès, perquè vegeu que les lleis d'amnistia les fan uns, les fan uns altres, no les fan sempre els mateixos", ha conclòs.