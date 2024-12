Junqueras recorda a Illa que "la Generalitat existia segles abans que la Constitució espanyola"

Alamany considera "impropi d'un president del Govern" l'assistència d'Illa a Madrid

BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest divendres que la Generalitat existia segles abans que la Constitució espanyola, textualment, i que no deriva de la Carta Magna: "El president Illa faria bé a recordar-ho i tenir-ho present".

Així s'ha expressat Junqueras en una roda de premsa a Barcelona, com a resposta a la presència a Madrid del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de les celebracions del Dia de la Constitució.

"Segurament, el Partit Socialista té la percepció que la Generalitat de Catalunya és una institució que es deriva de la Constitució espanyola, i amb tota certesa oblida que la Generalitat existeix des de molt abans que la Constitució espanyola i que la Generalitat fins i tot va ser restaurada molt abans d'aprovar-se la Constitució espanyola", ha reiterat.

Junqueras, que dissabte que vinent es disputa la direcció del seu partit en la segona volta del congrés intern, ha instat Illa que se centri a complir els acords que va tancar amb ERC para la seva investidura si vol que els republicans recolzin els pròxims pressupostos de la Generalitat.

ALAMANY: "RES A CELEBRAR"

Per la seva banda, la líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidata a secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha assegurat que avui no tenen res a celebrar, textualment, i ha qualificat l'assistència d'Illa a les celebracions a Madrid com "impropi d'un president del Govern".

"Illa es comporta com si tingués una majoria al Parlament, una majoria reforçada o estable, quan en realitat està més sol i afeblit que mai, sobretot amb aquesta assistència als actes de commemoració de la Constitució", ha expressat la número dos de la candidatura de Junqueras a dirigir ERC.