Junqueras reclama un servei de Rodalies digne: "No mereixem un servei tercermundista"

Defineix la immigració com un repte educatiu: "El que ens fa catalans no és el lloc on hem nascut"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat un servei de Rodalies digne per a Catalunya, que permeti als treballadors, estudiants i pacients arribar a l'hora a les seves feines, universitats i cites mèdiques, textualment: "No mereixem un servei tercermundista", ha subratllat.

Ho ha dit durant la seva intervenció en la clausura del 30è Congrés d'ERC a Martorell (Barcelona), en què s'han aprovat les ponències política, estratègica i estatutària i que ha donat a conèixer l'informe que reconeix l'existència de l'estructura B entre 2019 i 2023 i assenyala com a responsables els sotssecretaris de comunicació que va tenir el partit en aquest període, entre els quals estaven Sergi Sabrià i Marc Colomer.

També ha demanat un model de finançament just "sabent que el més just és el d'un estat independent", i ha assegurat que Catalunya necessita un marc de relacions laborals català i un salari mínim propi construït amb el món del treball.

"Si no esteu prou convençuts, doneu-nos l'oportunitat de convèncer-vos, sisplau. Deixeu-nos explicar-vos-ho, deixeu-nos buscar al vostre costat quines inversions són més importants, deixeu-nos defensar al vostre costat un model de finançament just", ha reclamat Junqueras als representants del món del treball presents a l'acte.

Ha assenyalat que no vol penjar-se cap medalla: "Estem disposats a penjar-vos-les a vosaltres si ens ajudeu. És molt difícil que no ens vulgueu ajudar", ha afirmat en relació tant a Rodalies com al finançament singular.

CRÍTICA A JUNTS

Junqueras també ha desitjat que se celebri cada conquesta que aconsegueixi Catalunya, i després ha assegurat que a ERC també celebren quan altres forces polítiques aconsegueixen acords: "No ens dol quan altres forces polítiques aconsegueixen un acord, ja ens barallarem després sobre com s'aplica", ha dit en al·lusió a Junts i les competències en immigració, davant del secretari general dels juntaires, Jordi Turull, present a l'acte.

Junqueras ha definit la immigració com un repte educatiu, i ha reclamat que els immigrants estiguin tan ben formats com sigui possible perquè "aporta més a les cotitzacions a la seguretat social i contribueixen a pagar les pensions".

"El que ens fa catalans no és el lloc on hem nascut, sinó el nostre compromís amb aquesta societat, amb aquest país, amb la seva cultura, amb la seva llengua", i també ha alertat que la taxa de fecunditat catalana està en un 1,1%, per la qual cosa sense una aportació externa en el salt de cada generació Catalunya perdria la meitat de la població, segons les seves dades.

"ALIANÇA D'ESPERANÇA"

El líder dels republicans ha alertat de l'amenaça internacional de l'extrema dreta, però ha assenyalat que davant d'això s'ha de "construir una aliança, sagrada, eterna, que és l'aliança de l'esperança", per la qual cosa ha interpel·lat els convidats de les forces polítiques presents a l'acte --del PSC, Junts, Comuns i la CUP-- i els seus militants.

"Voldríem saber-vos oferir en el millor to possible, amb tota la modèstia que teniu tot el dret a exigir-nos, però també amb tota la convicció, que hem de saber construir una aliança tan flexible com vulgueu, potser tan flexible que en realitat hauran de ser moltes aliances, per defensar aquests drets que estem convençuts que estan amenaçats", ha subratllat.

També ha defensat construir una alternativa a l'empobriment que assegura que ha patit la societat: "Voldríem construir al vostre costat una alternativa. L'alternativa no pot ser la d'un territori que guanya PIB a força de traslladar-lo des dels territoris que l'envolten".

Ha assegurat que l'Espanya buidada "algú l'ha buidada" i no vol que passi això a Catalunya ni en relació amb la resta de l'Estat, ni en relació amb el món.

També ha reivindicat que no es basi "el futur en la imposició d'aranzels que acabaran perjudicant totes les economies i tota la ciutadania perquè es traduiran en un increment de preus", i ha avisat que els bancs centrals no podran fer polítiques monetàries fortes que estimulin el creixement.

DESPESA EN DEFENSA

Junqueras ha sostingut que no cal una Europa que gasti més diners en defensa, "perquè ja gasta quatre vegades més que Rússia", i ha afirmat que el de la defensa no és un problema de despesa sinó de convicció, textualment.

Ha reclamat que Europa deixi de ser només el primer mercat consumidor del món i una potència econòmica i que aspiri a ser "un agent polític i geopolític rellevant, compromès en la defensa de la democràcia, al seu territori i a la resta del món".

Ha conclòs el seu discurs dient que ERC es vol assemblar a la societat catalana perquè se'n sent orgullosa i perquè estan convençuts que la seva proposta "és la millor de les receptes possibles".

Finalment, el líder dels republicans ha recordat la trajectòria del partit en la lluita contra el feixisme, en la defensa de la república durant la dictadura, la defensa del dret d'autodeterminació i la celebració de l'1-O.

CONVIDATS A L'ACTE

A l'acte polític del Congrés han assistit el secretari general de Junts, Jordi Turull; la portaveu del PSC, Lluïsa Moret; la coordinadora dels Comuns Gemma Tarafa; el representant de la CUP Jordi Pujol; el líder d'Òmnium, Xavier Antich, i el representant de l'ANC Josep Vila.

També hi han acudit l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CCOO de Catalunya, Jordi Pacheco; el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, i el president de Pimec, Antoni Cañete.