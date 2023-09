Junqueras recalca a Sánchez que no renunciarà "en cap cas" a la unilateralitat en una futura llei d'amnistia

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha recalcat aquest dimarts al president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, que el seu partit no renunciarà "en cap cas" a la unilateralitat en una futura llei d'amnistia perquè es tracta, ha dit, d'un "dret democràtic".

"Estem convençuts que la millor manera de defensar els drets democràtics és exercint els drets democràtics, i és evident que votar en cap cas és un delicte", ha remarcat Junqueras als periodistes a les portes del Congrés dels Diputats.

En aquest sentit, ha subratllat que "l'amnistia hauria d'incloure tots aquells que han estat perseguits injustament per haver fet una cosa que, en cap cas, era un delicte perquè no estava recollit en el Codi Penal".

Per tant, Junqueras sosté que l'amnistia ha de servir "posar justícia allà on hi ha injustícia". "ja que tots sabem que convocar i celebrar un referèndum no és cap delicte, perquè no està recollit en el Codi Penal, l'amnistia ha de servir per retornar la justícia als qui s'ha comès una injustícia", ha abundat.

Preguntat en aquest punt si cap figura de penediment seria una línia vermella per a ERC, Junqueras ha respost que no entendria que "ningú s'hagi de penedir d'allò que en cap moment ha constituït un delicte". "Al contrari, els qui s'han de penedir són aquells que han impedit drets democràtics tan bàsics com, per exemple, el dret al vot", ha reblat.

DONA PER FET L'AMNISTIA EN L'ACORD AMB EL PSOE

Amb tot, Junqueras ha donat per fet que l'acord que el seu partit va subscriure amb el PSOE per a la constitució de la Mesa del Congrés ja incloïa l'amnistia. "En aquell acord ja s'especificava que calia posar fi a tota forma de repressió amb totes les mesures legals necessàries, i estem convençuts que entre les mesures legals per posar fi a la repressió s'inclou evidentment l'amnistia", ha assenyalat.

Sobre si creu que hi pot haver acord per a una hipotètica investidura de Sánchez sense l'amnistia, el republicà català ha insistit que si l'acord existent en aquest moment ja inclou l'amnistia, "és evident que l'acord haurà d'incloure" aquesta figura jurídica.

El líder dels republicans catalans ha aprofitat els micròfons per cridar Junts a unir-se a la negociació amb el Govern central perquè creu que facilitaria les converses.

"Esperem que es vulgui coordinar-se en algun moment i vulgui sumar-se definitivament a aquesta via", ha dit per posar en valor els assoliments aconseguits pel seu partit fins avui, com "treure els presos de la presó, reformar el Codi Penal per suprimir el delicte de sedició o reformar el delicte de malversació".