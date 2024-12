Junqueras rebutja una qüestió de confiança: "No tenim cap interès" en un govern PP-Vox

Insta el PSOE a complir els acords "per evitar un govern del PP i Vox"

L'exlíder d'ERC i candidat de Militància Decidim a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, ha rebutjat la proposta de Junts de demanar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança: "Nosaltres no tenim cap interès ni cap urgència perquè governi el PP amb Vox".

En unes declaracions aquest dilluns al costat de la candidata a secretària general del partit i líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, Junqueras ha assegurat que ERC tindrà "tota l'exigència perquè el PSOE compleixi els seus compromisos".

"És el PSOE el que ha de decidir si vol complir o no vol complir els seus compromisos. És el PSOE el que ha de decidir si ens dona arguments al conjunt de la societat per evitar un govern del PP i Vox", ha sostingut.

Aquestes declaracions arriben després que Junts hagi registrat aquest dilluns una proposició no de llei al Congrés per instar Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança després de "la manca de voluntat política de fer efectius, de manera ràpida i àgil, els acords adquirits" amb el PSOE per a la investidura del president espanyol.

RESPONSABILITAT DEL PSOE

Junqueras ha insistit que la responsabilitat sobre una qüestió de confiança és del PSOE, i que els socialistes hauran de "decidir si volen el suport de la societat o renuncien a aquest suport incomplint els acords que han signat amb altres forces polítiques".

Per part del PSOE, la integrant de la Comissió Executiva Federal Enma López ha demanat "tranquil·litat i calma" després de la petició de Junts sobre una moció de confiança, i ha defensat que el PSOE compleixi amb el que s'ha acordat.