Junqueras rebutja la llista plurinacional d'esquerres de Rufián però expressa "respecte" pel diputat

Veu compatible que continuï sent portaveu d'ERC al Congrés

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat aquest dilluns la llista plurinacional d'esquerres que planteja el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, per concórrer a les eleccions generals però ha expressat el seu "respecte, consideració i simpatia" pel diputat.

"Saben que l'he defensat en infinitat d'ocasions, per la qual cosa no els sorprendrà que jo reiteri la meva simpatia, consideració, respecte i valoració cap a la seva persona i la seva feina", ha subratllat en una roda de premsa.

Malgrat desestimar la proposta de Rufián que ERC es presenti amb Bildu, el BNG i Ara Més a les pròximes generals, Junqueras considera que és compatible que continuï sent el portaveu del partit al Congrés, i en preguntar-li si serà el candidat de la formació, ha dit que encara no estan convocades i que serà la militància republicana qui ho decideixi.

Després d'advertir que ERC no té cap interès en que governin el PP i Vox perquè aplicarien "les receptes que aplica Trump als Estats Units" i per altres raons, ha assegurat que quan hi hagi eleccions presentaran la millor proposta per explicar-se davant la societat catalana.

PRIORITAT, CATALUNYA

I és que, segons Junqueras, la prioritat d'ERC és Catalunya, més enllà que comparteixin grup amb Bildu i BNG al Senat o que es presentin junts a les europees: "Ho fem a les europees perquè la circumscripció és única. En canvi, en unes eleccions espanyoles hi ha 50 circumscripcions. No hi té res a veure".

Tot i que no s'oposa a la possibilitat que Sumar, Podem i IU puguin arribar a acords, defensa cadascú s'ocupi dels seus "respectius àmbits nacionals".

"L'esquerra espanyola a Espanya, l'esquerra catalana a Catatalunya i l'esquerra basca a Euskal Herria", ha resolt.