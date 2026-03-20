Junqueras rebutja el front de Rufián: "ERC es presentarà com a tal a tot arreu"

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tornat a rebutjar aquest divendres el front d'esquerres que proposa el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián: "La millor opció és ERC i ERC es presentarà com a tal a tot arreu".
Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press després de transcendir que Rufián i l'eurodiputada de Podem Irene Montero protagonitzaran el 9 d'abril a Barcelona un acte conjunt per reflexionar sobre el futur de l'esquerra, en el qual es preveu que també hi participi l'exdirigent dels Comuns Xavier Domènech.
Segons Junqueras, se'n va assabentar hores abans que es fes públic i ha evitat una confrontació directa amb Rufián, qui ha definit com un "amic", per la qual cosa tampoc no tem que vulgui deixar el partit.
"Jo estic a favor de la llibertat de consciència. I això és compatible amb afirmar que estic convençut que l'esquerra a Catalunya, que el catalanisme, que l'independentisme i que la causa de la democràcia a Catalunya l'encarna ERC", ha defensat.
95 ANYS D'ERC
A més de recordar que ERC té 95 anys d'història, ha explicat que els seus pares i avis van votar sempre aquestes sigles, per la qual cosa no està disposat a diluir-les ni a fer-les desaparèixer.
"Seria una tragèdia que el millor partit per guanyar no es pogués presentar com a ERC. És evident que això no passarà. Li juro que això és impossible que passi", ha recalcat.
Segons Junqueras, ERC és el millor partit per defensar Catalunya i "per frenar els feixistes, com ha demostrat al llarg de la seva història".