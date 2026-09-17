Junqueras rebutja ampliar la pista de l'Aeroport del Prat i demana no vendre "fum"

Assumeix la "responsabilitat" d'ERC en la gestió educativa i creu que la inclusiva no pot ser infinita
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat aquest dijous ampliar la pista de l'Aeroport de Barcelona - el Prat i ha reclamat al Govern central que no vengui "fum i no anunciï diners que pot ser que després no acabin posant" després del Document de Regulació Aeroportuària 2027-2031 (Dora-III) que inclou partides per a actuacions preparatòries.
"Hi ha el risc que tots aquests anuncis només siguin fum perquè els governs espanyols, en aquest cas, han incomplert les condicions que posaven des d'Europa respecte a l'última ampliació que es va fer a l'Aeroport del Prat. Per tant, no tenen garantit l'aval necessari per part de la CE", ha destacat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Així, ha exigit al Govern central ordre i tenir clares les prioritats de Catalunya perquè "és molt important que hi hagi un avió amb 200 passatgers però és més important que els trens funcionin amb centenars de milers de persones cada dia".
Per Junqueras, tenir el millor aeroport possible no depèn d'ampliar les pistes, en assegurar que amb el model actual es poden acollir vols intercontinentals, i sí d'altres qüestions com que Aena construeixi la terminal satèl·lit, que hauria de servir per accelerar l'embarcament dels avions i per millorar la connexió ferroviària amb Barcelona i la resta de Catalunya.
A més de lamentar els compromisos que no està duent a terme el Govern central en aquesta matèria, ha instat el sector empresarial i els sindicats a pressionar perquè compleixin "perquè l'ampliació de la pista depèn d'uns acords que també han de venir d'Europa i no està gens clar que els doni".
En matèria ferroviària, ha confiat que el Govern central compleixi aquest setembre amb el traspàs de les vies de l'R1 de Rodalies i amb la constitució de l'empresa mixta de Rodalies el 2027.
EDUCACIÓ
Sobre els anuncis del president de la Generalitat, Salvador Illa, en educació, Junqueras ha considerat que s'ha adonat que és una qüestió fonamental i ha reconegut la "responsabilitat" d'ERC sobre aquest tema en comandar el departament durant 6 anys abans que governessin els socialistes.
A més d'insistir en la necessitat d'estabilitzar el sistema i construir un gran pacte educatiu, ha cridat a reflexionar sobre l'escola inclusiva: "És bona però exigeix una quantitat de recursos que, malauradament, no hi són".
"Cal intentar cuidar-la el que puguem però, alhora, cal entendre que no pot ser infinita. A les aules no hi pot ser tothom simultàniament perquè les condicions en les quals estan, treballen i en què es relacionen uns amb els altres, no ho permeten", ha apuntat.
En preguntar-li si el decret de l'escola inclusiva de fa 10 anys va ser un error, ha respost que, segurament, el que és un error és crear "unes expectatives que després no s'està en condicions de complir".
FINANÇAMENT
Pel que fa al nou model de finançament, ha advertit que si no s'aprova al Congrés no es podrà comptabilitzar en el projecte de pressupostos de la Generalitat del 2027.
Sobre el rebuig de Junts a donar-hi suport, el líder d'ERC ha reiterat, com va avançar en una entrevista a Europa Press, que estan disposats a defensar qualsevol proposta dels de Carles Puigdemont a favor del concert econòmic malgrat que "això es quedarà amb 14 vots dels 350 del Congrés".