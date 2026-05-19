Junqueras qüestiona la imputació de Zapatero perquè ja hi ha hagut altres acusacions "falses"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha qüestionat la imputació de l'expresident del Govern central José Luís Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra per presumpte blanqueig de capitals, i ha assegurat que algunes de les acusacions judicials sobre corrupció que s'han fet "s'han demostrat absolutament falses".
En una roda de premsa aquest dimarts, ha afirmat que ERC està profundament compromesa en la lluita contra qualsevol forma de corrupció, però ha insistit: "Al mateix temps crec que no sorprendrà a ningú que estiguem obligats a recordar que algunes d'aquestes acusacions que s'han fet al llarg de la història eren profundament falses, absolutament falses, inventades".
Junqueras ha sostingut que ell ha dormit a 5 centres penitenciaris a la seva vida: "I la majoria dels meus companys de mòdul eren polítics del PP que eren allà per corrupció", ha afegit.