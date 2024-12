Junqueras proposa una comissió per avaluar cada 6 mesos els pactes amb Sánchez i Illa

No estudiaria un acord amb Collboni perquè s'ha de decidir "des del món municipal"

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat de Militància Decidim a la reelecció, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest divendres que si guanya el congrés que la formació celebra aquest dissabte crearà una comissió de pactes per fer-ne un seguiment i avaluar cada 6 mesos els acords d'investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, i del president de la Generalitat, Salvador Illa.

"Hem de ser exigents perquè tenim la responsabilitat de servir el nostre país donant-li el millor. I estem convençuts que en aquests acords hi ha coses que són positives i que, per tant, el Partit Socialista ha de complir", ha valorat aquest divendres en una atenció als mitjans al costat de la diputada d'ERC Esther Capella.

Militància Decidim proposa que cada mig any els membres de la comissió presentin un informe de balanç per "explicar el grau de compliment dels acords", en paraules de Capella, i que serà debatut en el plenari del Congrés Nacional d'ERC.

Ha detallat que formaran part de la comissió els presidents dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament -- Gabriel Rufián i Josep Maria Jové, actualment-- els diputats al Parlament Joan Ignasi Elena, Juli Fernández, Jordi Albert i ella mateixa, la senadora Laura Castel, i també persones "proposades per les altres candidatures".

Junqueras ha reiterat que no negociaran els pressupostos ni amb Sánchez ni amb Illa si no compleixen abans els acords subscrits amb ERC: "Ha de quedar clar que no ens asseurem a negociar els pressupostos amb el Partit Socialista fins que el Partit Socialista hagi complert tots els acords que ja ha signat", ha sostingut.

ACORD A BARCELONA

Preguntat per si la comissió de pactes també avaluarà els futurs acords que ERC estableixi amb el PSC, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, ha descartat que ho faci perquè "el món municipal s'ha de decidir des del món municipal".

"La militància de cada àmbit municipal ha de decidir sobre els seus acords municipals i estem convençuts que a ningú no se li acudirà prohibir que la militància decideixi allà on ha de decidir. A la direcció nacional del partit, sobretot, el que li correspon és prendre decisions sobre el que afecta el conjunt del nostre país", ha argumentat.