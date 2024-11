Junqueras presenta 2.577 avals per tornar a liderar ERC, prop del 30% de la militància

Alamany assegura que continuaran treballant per recaptar més suports

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura Militància Decidim que encapçala l'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha presentat aquest dijous 2.577 avals d'afiliats per tornar a liderar el partit en el congrés que la formació celebrarà el 30 de novembre, la qual cosa representa prop d'un 30% de la militància.

La candidata a secretària general, Elisenda Alamany, ha entregat els avals a la seu d'ERC i ha explicat en unes declaracions a la premsa que tenen "bones sensacions" de cara al congrés.

"Cada vegada som més, cada vegada creixem més, i aquestes són les bones sensacions que tenim en cada trobada que fem als pobles i ciutats on anem, on la gent ens demana que vol un partit obert, gran i amb un lideratge clar", ha expressat.

Els avals mínims per passar el tall són uns 400, i ara la candidatura liderada per Junqueras esperarà la validació dels que ha presentat, un 40% dels quals són de dones.

SEGONA VOLTA

Preguntada per si el nombre d'avals és un bon termòmetre sobre els resultats del congrés i si considera que no caldrà una segona volta, Alamany ha dit que continuaran treballant "pels suports que hauran de venir".

Aquesta segona volta se celebraria si cap candidatura aconseguís el 50% dels suports entre les dues candidatures més votades.

ALTRES CANDIDATURES

La xifra de 2.577 avals presentats és superior als poc més de 400 que els estatuts estableixen com a requisit perquè la candidatura pugui participar en el congrés --un 5% de la militància--.

La resta de precandidatures no han dipositat els avals encara --tenen fins aquest divendres a les 19 hores-- però Foc Nou ja va anunciar que superaria la barrera mínima, com també la candidatura de Nova Esquerra Nacional, tot i que el seu candidat, Xavier Godàs, va afirmar dimecres que la presentació d'avals "no és la seva guerra".

Sobre si han parlat amb altres candidatures en cas de celebrar-se una segona volta, Alamany ha expressat que ells parlen "amb tothom sempre" i que, si guanyen, ho continuaran fent.