Junqueras es postula per continuar liderant ERC "des del lloc que determini la militància"

S'adreça per carta a la ciutadania: "Em veig amb cor i força per continuar treballant"



BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha ofert aquest dimarts a continuar liderant el partit "des del lloc que determini la militància", després dels mals resultats dels republicans en les eleccions de diumenge, en les quals van perdre 13 diputats.

"Em veig amb cor i força per continuar treballant pel nostre país. I fer-ho, com sempre, des del lloc que determini la militància d'ERC, a través dels màxims òrgans sobirans del partit que corresponguin", ha escrit en una carta adreça a la ciutadania.

Aquesta carta de Junqueras arriba després que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va anunciar dilluns que deixa la primera línia política i no recollirà l'acta de diputat del Parlament.

ALTERNATIVA FERMA

El president republicà defensa que, des d'aquest dimarts, ERC s'erigeix com l'alternativa "ferma i exigent, contra els que volen que Catalunya sigui la dissetena comunitat autònoma a la qual se li diu el que ha de fer".

D'aquesta manera, reitera que ERC anirà a l'oposició "contra els que pensen que Catalunya podrà ser governada des de Madrid i a mercè de la voluntat d'un president espanyol".

A més a més, ha admès que la ciutadania ha donat un missatge clar, que no han confiat en ells o en les seves propostes, la qual cosa exemplifica que "molta gent s'ha distanciat del projecte republicà".

ARAGONÈS

També ha lloat la figura d'Aragonès i ha dit que l'honora el seu anunci que deixa la política: "És una pèrdua per al país i per a ERC, però sabem que continuarà treballant per Catalunya a través del nostre partit. Perquè tots nosaltres sabem que podem ser el primer i l'últim. I perquè tots nosaltres ens volem posar al servei del país a través d'ERC".

Ha afirmat que estan orgullosos de la feina duta a terme per Aragonès al capdavant de l'executiu i ha remarcat la seva "valentia de negociar amb l'Estat la fi de la repressió política" i recórrer el camí cap als indults i l'amnistia.

"Hem patit el desgast que comporta governar en solitari. No ha estat fàcil. Catalunya va molt millor avui que fa tres anys", ha afegit.