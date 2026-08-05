Junqueras planteja pactar equips d'experts en Educació i altres àrees encara que canviïn els Governs

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha proposat que els partits pactin un equip d'experts de prestigi en el Departament d'Educació, en infraestructures i altres àrees, garantir partides que necessitin, recolzar-los "8 o 12 anys" al marge de qui governi, i veu imprescindible donar veu a agents socials i econòmics.
En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que es tracta de donar "estabilitat i tranquil·litat" a sectors com l'educació i garantir un recorregut de temps.
OBJECTIU A MITJÀ TERMINI
Per a això fan falta "grans acords més enllà dels partits", pactant prioritats, el seu calendari i el seu pressupost, i ha afegit que no té per què fer-se ja aquest any o aquesta legislatura.
"Això es pot pactar i no és necessari estar sempre canviant els equips d'Educació i que resulti que cada 5 anys acaba havent-hi 3 consellers diferents", ha dit.
"HAURIA DE SER HABITUAL"
El fet de garantir-los partides, segons Junqueras, ha de traduir-se en un compromís per destinar un percentatge determinat als Pressupostos als sectors afectats i, si no es poden aprovar, que hi hagi uns decrets d'ampliació de crèdit per dotar-los de recursos.
"Hauria de ser habitual. Desgraciadament des de fa molt temps en el conjunt del món s'ha imposat una altra manera de fer política, que és el retret, el menyspreu", ha dit, i ha lamentat com a principal exemple l'actual Presidència dels Estats Units.
AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS
Amb una apel·lació al fet que sigui un acord el més ampli possible, creu que també han de poder participar els agents econòmics i socials i implicar a experts de prestigi dels diferents àmbits que generin "una confiança mínima entre totes les parts".
Més enllà de l'educació, opina que aquesta proposta es pot aplicar a altres àmbits, com a infraestructures, on defensa que la prioritat passa per resoldre el manteniment de la xarxa ferroviària actual i per construir quilòmetres de tren convencional; energia, on aposta per les renovables, i habitatge.
ENERGIA, HABITATGE, RENDES, INCENDIS
"Pot haver-hi un gran acord de país sobre l'energia, sobre els ferrocarrils, sobre l'habitatge o sobre l'educació. Treballem en això", ha reclamat.
A més, ha incidit en la importància d'abordar altres possibles acords en matèria de gestió forestal o de rendes per millorar la capacitat adquisitiva de les famílies, per exemple amb una pujada dels sous.
També ha argumentat que s'ha d'actuar en habitatge perquè s'ha acabat convertint "en un element de vegades més determinant que el sou mateix per entendre la capacitat adquisitiva d'una família".
En aquest camp, planteja treballar en la idea que el cobrament per part de l'administració del 10% de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) es fraccioni en el temps per ajudar a les famílies: "Per a la família que compra, és un 10% que no ha de posar d'entrada".