Junqueras i Otegi es reuneixen a Barcelona amb les cúpules d'ERC i EH Bildu

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
Les direccions d'ERC i Bildu, encapçalades pel president dels republicans, Oriol Junqueras, i el secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, s'han reunit aquest dimarts al matí a la seu d'ERC a Barcelona.
Per part d'ERC també hi han participat la secretària general del partit, Elisenda Alamany, i el secretari general adjunt, Oriol López.
De la formació basca hi han estat presents el director de Relacions Polítiques, Gorka Elejabarrieta, i la secretària d'organització, Olga Jacinto.