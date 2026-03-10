Actualitzat 10/03/2026 12:22

Junqueras i Otegi es reuneixen a Barcelona amb les cúpules d'ERC i EH Bildu

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

Les direccions d'ERC i Bildu, encapçalades pel president dels republicans, Oriol Junqueras, i el secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, s'han reunit aquest dimarts al matí a la seu d'ERC a Barcelona.

Per part d'ERC també hi han participat la secretària general del partit, Elisenda Alamany, i el secretari general adjunt, Oriol López.

De la formació basca hi han estat presents el director de Relacions Polítiques, Gorka Elejabarrieta, i la secretària d'organització, Olga Jacinto.

