Junqueras i Otegi analitzaran aquest dimecres a Bilbao la situació política a l'Estat i a nivell internacional

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BILBAO 15 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, analitzaran aquest dimecres a Bilbao la situació política a l'Estat espanyol i l'incerta conjuntura internacional en la trobada que mantindran totes dues formacions a Bilbao.
EH Bildu ha assenyalat que la cita d'aquest dimecres amb ERC s'emmarca dins les reunions bilaterals que està mantenint amb formacions sobiranistes i l'esquerra confederal de l'Estat espanyol.
La delegació d'EH Bildu estarà integrada pel seu secretari general, Arnaldo Otegi; la secretària d'Organització, Sonia Jacinto; i el secretari de Relacions i portaveu al Senat, Gorka Elejabarrieta.
Per part d'ERC hi aniran el seu president, Oriol Junqueras; la secretària general, Elisenda Alamany; i el secretari general adjunt, Oriol López. La trobada es durà a terme a partir de les 11.00 hores a la seu d'EH Bildu a Bilbao.