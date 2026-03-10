Junqueras i Otegi aborden la situació internacional i aprofundir en les seves relacions

Es reuneixen aquest dimarts a la seu d'ERC a Barcelona amb dirigents de tots dos partits
BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, s'han reunit aquest dimarts a la seu dels republicans a Barcelona per abordar la situació internacional i aprofundir en les "relacions estratègiques que uneixen totes dues formacions".
En un comunicat, els republicans expliquen que la trobada s'ha desenvolupat "en un ambient constructiu, fruit de les sòlides relacions entre les dues forces sobiranistes i d'esquerres", que comparteixen unitat d'acció estratègica des del 2019.
Aquesta trobada es produeix el mateix dia en què el Govern central ha anunciat que encetarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris i els agents socials per posar en comú les mesures per fer front a la crisi provocada per la guerra a l'Iran.
A més de Junqueras i Otegi, hi han assistit la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, i el secretari general adjunt, Oriol López, i per part de la formació basca el director de Relacions Polítiques, Gorka Elejabarrieta, i la secretària d'Organització, Sonia Jacinto.
La trobada s'ha produït quan aquesta setmana fa 40 anys del referèndum en el qual "tant el poble basc com el català van votar massivament en contra" de l'entrada d'Espanya a l'OTAN.
Totes dues formacions han expressat preocupació per la situació internacional i han coincidit que "és el moment d'apostar amb fermesa i valentia per la pau, la sobirania dels pobles i el respecte al dret internacional".
DIPLOMÀCIA, NEGOCIACIÓ I ACORD
Han advertit que l'actual "deriva militarista i bel·licista tindrà conseqüències directes en les condicions de vida de la ciutadania", i han defensat la diplomàcia, la negociació i l'acord com la millor via per garantir la pau, raó per la qual s'han compromès a continuar treballant en aquesta direcció.
"La unitat d'acció que duen a terme ERC i EH Bildu passa per defensar els drets de les nostres respectives nacions i per impulsar un model d'estat plurinacional que superi les hipoteques del règim del 78 en el camí cap a la sobirania plena", han subratllat.
Han reclamat "el reconeixement de Catalunya i Euskal Herria com a nacions", a més del reconeixement del català i el basc com a llengües oficials en tots els àmbits.