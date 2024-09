Junqueras obre la porta a "acollir" noms d'altres llistes que postulen en el congrés d'ERC

"No és només que no sobra ningú" ha dit després d'expressar la seva voluntat de sumar



BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a tornar a dirigir el partit, Oriol Junqueras, ha mostrat aquest dissabte la voluntat d'"acollir" noms d'altres candidatures que postulen en el congrés del partit del 30 de novembre, a banda de persones d'altres àmbits que encara no formen part de les llistes que es disputen la direcció republicana.

Així s'ha expressat en un acte de la seva candidatura 'Militància Decidim' en el congrés d'ERC, en el qual ha presentat 13 integrants de la seva llista per tornar a dirigir la formació, que estarà integrada per una trentena de membres quan es presenti per complet.

"Atenent al fet que cada dia intentem parlar amb tothom a tot arreu del territori, també intentarem incorporar, incloure, acollir, totes les sensibilitats de tots els territoris", ha expressat, la qual cosa també implica, segons apunta, persones d'altres candidatures que es presenten en el congrés.

Junqueras ha afegit que tindran "l'oportunitat de treballar amb molta gent", i ha remarcat que es pot treballar al servei de Catalunya, textualment, no només des de la direcció nacional d'ERC, sinó també des de molts altres àmbits de responsabilitat.

"Estem convençuts que, no és només que no sobra ningú, sinó que ens falta molta gent. La nostra vocació és la de sumar, ho ha estat sempre i ho continuarà sent ara i en el futur", ha subratllat.

QUATRE LLISTES

La candidatura de Junqueras és una de les quatre llistes que es presenten en el congrés d'ERC; se n'hi suma una de propera a l'actual secretària general en funcions, Marta Rovira, i dues més crítiques amb la feina de la direcció republicana dels últims anys.

En l'acte d'aquest dissabte, Junqueras ha presentat 13 membres de la seva llista, entre els quals hi ha l'eurodiputada Diana Riba com a candidata a la presidència adjunta d'ERC.

Ha remarcat que la majoria dels membres presentats aquest dissabte no provenen de l'actual direcció d'ERC, i que en l'elecció s'ha prioritzat donar més pes al món "municipalista".