Junqueras no dona la legislatura per morta però no veu "interès real" del PSOE pels PGE

Assegura que entén el 'no' al preacord d'educació perquè el conflicte "va més enllà" del salari
BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que no dona per morta la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, però ha assegurat que no pot constatar que el PSOE tingui "un interès real" a aprovar uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2027, després que Sánchez anunciés dimecres que aquesta setmana es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'ordre d'elaboració dels comptes.
En una trobada amb estudiants de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) aquest divendres, ha sostingut que a ERC estan interessats a fer un bon servei a la societat, i ha afegit que la seva voluntat de negociar els comptes dependrà de l'interès real dels socialistes, i ha apuntat que ERC no dona la legislatura per "morta".
"Han fet una declaració. Si volen negociar alguna cosa, faran una proposta", ha sostingut Junqueras, que ha assegurat que qui té el botó electoral és el mateix Sánchez, tot i que ha fet broma dient que a ERC tenen els búnquers.
Ha insistit que no dona per morta la legislatura de Sánchez: "Probablement nosaltres la donem menys per morta que el PSOE", ha sostingut el dirigent republicà, que ha assegurat que si alguna cosa està morta si cal la ressusciten.
VAGUES EDUCATIVES
El dirigent republicà ha sostingut que entén el 'no' dels sindicats educatius al preacord assolit amb el Govern, ja que considera que el conflicte "va més enllà d'una qüestió salarial".
Ha sostingut que la qüestió fonamental que preocupa els professors té a veure amb la vocació: "Creuen que no se'ls deixa fer, tenen la sensació que se'ls imposa i se'ls exigeix fer moltes altres coses que no són ensenyar", ha afegit.
Sobre si ERC té part de responsabilitat en aquesta falta de reconeixement a la vocació del professorat, Junqueras ha respost que "hi ha moltes coses que no ha fet bé" el seu partit, com cuidar i preservar la importància de l'ensenyament i donar prou importància als continguts i al coneixement.