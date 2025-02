Junqueras no creu que l'independentisme hagi caigut i insta a comprovar-ho

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha expressat aquest dimarts que no creu que el suport a l'independentisme hagi caigut a Catalunya, i ha instat a verificar-ho si "es té tan clar": "És molt fàcil, convoquem el referèndum i ho comprovem".

Així ho ha traslladat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, preguntat sobre si el votant independentista s'està donant de baixa, segons va reflectir el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) el novembre del 2024, en què un 54% dels catalans va declarar estar en contra de la independència, constituint la xifra més alta dels darrers deu anys.

En aquest sentit, el líder d'ERC ha argumentat que la manera més senzilla de comprovar si el nombre de votants independentistes està disminuint és convocant un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

Sobre si en els acords amb el PSOE continua vigent la convocatòria d'un referèndum abans del 2027, ha respost que el seu partit "sempre" estarà a favor d'un referèndum d'autodeterminació i que estan "predisposats a intentar negociar" com fer-lo "de la millor manera possible".

"Nosaltres som demòcrates i, per tant, volem que la ciutadania decideixi amb el seu vot sobre totes les qüestions, si és possible, especialment sobre qüestions rellevants", ha declarat, després d'afirmar que la "millor" manera que a Catalunya "deixi d'haver-hi independentistes" és fent que "sigui un país independent".

En aquest sentit, ha remarcat que un referèndum és una cosa que "toca sempre" i ha assegurat que el "compromís" d'ERC amb la democràcia és "absolut" i que faran "tot el possible" per "construir majories independentistes tan àmplies com sigui possible".

"Nosaltres votaríem sempre. Hem dit moltes vegades que no tenim cap por de les urnes i, de fet, vam posar les urnes en un context que era molt difícil, en el qual posaven a la presó la nostra gent pel simple fet de posar urnes a la disposició de la ciutadania", ha assenyalat.