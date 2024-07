Junqueras nega conèixer que el cartell dels Maragall sortís d'ERC i demana prendre mesures

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras ha negat aquest dilluns conèixer que el cartell contra els germans Maragall per l'Alzheimer, que pareix l'exalcalde i expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, sortissin de les files de la formació i ha demanat prendre mesures per aclarir l'ocorregut.

"Vull deixar ben clar que mai he tingut coneixement dels fets que s'han fet públics avui. Com a president d'ERC fins al passat 10 de juny, no he tingut cap informació sobre l'existència d'aquestes pràctiques", ha sostingut en una anotació en 'X' rebuda per Europa Press.

Després d'assegurar que està sorprès i decebut, ha explicat que, com a militant, demanarà als òrgans del partit que arribin "fins al fons de la qüestió i es prenguin les mesures oportunes per aclarir uns fets que, en cas que es confirmin, serien profundament lamentables i condemnables".