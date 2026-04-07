Junqueras mostra disposició a recolzar pressupostos a Espanya i Catalunya però demana al PSOE "el mateix interès"

Kike Rincón - Europa Press
MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha garantit aquest dimarts que la seva formació vol donar estabilitat tant al Govern d'Espanya com al català recolzant els seus pressupostos, si bé ha demanat al PSOE que compleixi els compromisos adquirits i tingui la "mateixa voluntat i interès" per arribar a acords.
En una entrevista en 'Las mañanas' de 'RNE', que ha recollit Europa Press, Junqueras ha reclamat que el primer pas per aconseguir aquesta estabilitat és que el PSOE "ha de complir" els compromisos i ha posat en valor els acords "importants" als quals tots dos partits han arribat ja, com el model de finançament autonòmic que, al seu judici, "és bé para tothom i no és dolent per a ningú".
"Cal posar-lo en valor però al mateix temps hi ha altres qüestions que segueix sense complir i hauria de complir-les", ha reiterat el líder d'ERC, urgint, entre altres qüestions, al fet que compleixi amb la cessió de l'IRPF a Catalunya. "Com més prop de la societat estigui la responsabilitat fiscal millor i, per tant, no entenem per què uns poden fer-ho i uns altres no podem", ha afirmat en referència al País Basc i Navarra encara que sense citar a aquestes regions.
Dit això, Junqueras ha demanat al Govern que si no es donen les condicions o no té la voluntat de "complir" amb aquest compromís, que posin "sobre la taula" una altra alternativa. "El que no poden fer és arribar a un compromís, incomplir-lo i exigir que els altres, insisteixo, continuïn donant-los crèdit", ha indicat. Sobre la negociació a Catalunya, ha reclamat a més avanços en autogovern doncs el seu partit "sempre ha volgut apropar les decisions a la ciutadania".
DEFENSA LES MOCIONS DE CENSURA A JUNTS
Qüestionat per les mocions de censura recolzades per ERC a alcaldes de Junts a les localitats de Perafort i L'Ametlla de Mar (Tarragona), Junqueras ha defensat que "cada poble és una realitat pròpia" i que li sembla "molt bé" que "els plens municipals prenguin les decisions oportunes". "Això és bo, això és democràcia", ha emfatitzat.
En aquest context, ha assegurat que ERC no està "per competir" amb Junts per veure "qui fa declaracions més altisonants o més simpàtiques". "Estem aquí per treballar per a la societat i, per tant, reitero la meva voluntat de col·laborar en tot el possible amb el PSOE, amb Junts i amb tots els partits de tradició democràtica perquè estic convençut que és imprescindible trobar solucions conjuntes", ha reivindicat.
TROBADA MONTERO I RUFIÁN
Junqueras ha confirmat que no assistirà a l'acte que protagonitzaran el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem Irene Montero a Barcelona perquè té temes d'agenda que li porten "a altres llocs".
No obstant això, ha celebrat que "els polítics espanyols s'organitzin com creguin oportú", al mateix temps que ERC, Bildu, BNG i Compromís "ja representen tot el que han de representar en l'àmbit del progressisme", als seus respectius territoris.
Junqueras ha defensat la seva amistat amb Rufián, si bé ha reiterat que ERC és un partit "que té la seva representació i àmbit d'actuació a Catalunya". "Després, com s'organitzen altres partits polítics espanyols, doncs és el seu àmbit de decisió i nosaltres no tenim cap intenció de dir-los als altres com han de presentar-se a les eleccions del proper any", ha abundat.
"ALIANÇA APLAUDEIX ELS ARANZELS DE TRUMP"
Junqueras ha lamentat que "en tots els països del món" existeix "un profund moviment d'extrema dreta" i "apareixen franquícies de Donald Trump" com quan Aliança Catalana o Vox "aplaudeixen els aranzels que imposa" el president dels Estats Units.
"Estan aplaudint els perjudicis que aquests aranzels causen a la nostra indústria i als nostres agricultors, als nostres productors d'oli, de vi i d'automòbils", ha expressat, posant en valor que ERC està "a les antípodes d'aquest moviment".