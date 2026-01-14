Junqueras: "El millor que els podria passar als votants del PP" és el nou finançament

Defensa que l'ordinalitat per a Catalunya es dona per "raons objectives"
SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que "el millor que els podria passar als votants del PP és que s'apliquessin els acords que fa ERC, no els que fa el PP", en referència a l'acord per a un nou model de finançament assolit entre el Govern central i ERC.
En unes declaracions aquest dimecres a Sitges (Barcelona) abans d'encapçalar una reunió de treball del grup d'ERC al Parlament, Junqueras ha sostingut que el nou model és "molt bo també per a la ciutadania d'aquelles comunitats governades pel PP", després d'acusar els populars de contribuir a deixar caducat el model actual durant 14 anys.
Ha assenyalat que és "un honor" per a ell que el PP el critiqui per defensar Catalunya, preguntat per com rep les crítiques dels populars després del pacte de finançament, que es votarà aquest dimecres en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
El dirigent republicà ha afirmat que "ningú més, durant 14 anys, ha intentat resoldre aquesta qüestió", i ha afegit que això és així perquè és molt difícil i ningú no s'hi ha atrevit, després d'afegir que ERC vol fer coses útils per a Catalunya tot i que siguin molt complicades.
L'ORDINALITAT
Preguntat per si és just que l'ordinalitat s'apliqui a Catalunya i no a altres comunitats, Junqueras ha respost que és així perquè "hi ha una coincidència entre l'esforç a l'hora d'aportar i la necessitat a l'hora de rebre", i ha afegit que hi ha raons objectives i perfectament explicables perquè això sigui així, textualment.
"Nosaltres evidentment treballem perquè l'acord sigui bo per a tothom. I de fet l'acord és moltíssim més just que l'acord actualment vigent", ha insistit Junqueras, que ha explicat que amb l'actual model la diferència màxima entre els ciutadans que més reben i els que menys és de més de 1.600 euros, i amb el seu acord passa a ser de menys de 900 euros, segons les seves xifres.
Ha assegurat que "seria lamentable que algú renunciï a tenir més recursos per als seus hospitals i escoles pel fet que qui ho hagi impulsat sigui ERC", en al·lusió a altres comunitats autònomes.
Pel que fa a les seves expectatives sobre la reunió del CPFF i l'aprovació del nou model al Congrés, Junqueras ha afirmat que és "respectuós amb les opinions de tots els partits polítics i tothom serà responsable dels seus vots, només faltaria".