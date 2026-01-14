Junqueras sobre les reunions amb Sánchez: "No cal convertir la feina en un espectacle"

Afirma que encara no s'ha fixat la reunió amb Puigdemont i que parlaran amb altres grups
SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, no ha negat que hagi mantingut reunions secretes amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, a més de la de dijous passat per tancar l'acord sobre el finançament: "No cal convertir la feina en un espectacle, perquè l'espectacle ja el fan uns altres", ha respost preguntat per aquestes trobades.
En unes declaracions aquest dimecres a Sitges (Barcelona) abans d'encapçalar una reunió de treball del grup d'ERC al Parlament, Junqueras ha assegurat que la responsabilitat d'ERC és parlar amb tothom, "especialment amb tothom que està disposat a parlar" amb els republicans.
Ha insistit que es reuniran "amb qui calgui si és útil per a la societat", després d'afegir que aconseguiran ser útils si són capaços d'arribar a grans acords per millorar els serveis públics, el teixit econòmic, la creació de riquesa i el seu repartiment.
TROBADA AMB PUIGDEMONT
Junqueras ha explicat que encara no té agendada la reunió que ha demanat al president de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha recordat que en el passat ja s'han reunit "moltes vegades".
Preguntat per si aquesta trobada podria servir per desencallar l'oposició de Junts al nou model de finançament, el dirigent republicà ha respost que són "respectuosos amb les decisions que prenen tots els partits polítics i cada partit polític és responsable dels seus vots".
"En qualsevol cas, en el moment en què se substanciï aquesta votació, doncs els partits polítics hauran de decidir si volen ser útils a la societat o no", ha afegit Junqueras, que ha detallat que també parlaran amb altres grups parlamentaris al Congrés.