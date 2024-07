BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras ha afirmat que "les forces de tradició democràtica han derrotat l'extrema dreta" en les eleccions franceses d'aquest diumenge.

"Ara tenen la responsabilitat de governar per a tota la societat i per a tots els pobles que formen part de la república", ha dit en un missatge aa X recollit per Europa Press.

"Així i tot, lamentem que els resultats a la Catalunya Nord no hagin estat bons", ha afegit.