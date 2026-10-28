Junqueras lamenta l'accident mortal de dos trens a Toledo: "Avui la prioritat són les persones"

LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat l'accident mortal ferroviari d'aquest dimecres a Toledo: "Avui la prioritat són les persones".
En un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press, ha assegurat estar consternat per aquest accident amb víctimes mortals, i ha enviat el seu escalf i solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i les persones afectades.
"El nostre reconeixement als equips d'emergències que treballen en el rescat", ha afirmat Junqueras.