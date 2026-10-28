Publicat 28/10/2026 10:57

Junqueras lamenta l'accident mortal de dos trens a Toledo: "Avui la prioritat són les persones"

Archivo - El líder d'ERC, Oriol Junqueras
LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat l'accident mortal ferroviari d'aquest dimecres a Toledo: "Avui la prioritat són les persones".

En un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press, ha assegurat estar consternat per aquest accident amb víctimes mortals, i ha enviat el seu escalf i solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i les persones afectades.

"El nostre reconeixement als equips d'emergències que treballen en el rescat", ha afirmat Junqueras.

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