Junqueras: L'acord de Rodalies "queda íntegre" malgrat el pacte amb els sindicats

Mira amb "certa preocupació" la negociació sobre el finançament singular i demana tenir aliats

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'acord amb el Govern central per al traspàs de Rodalies "queda íntegre" malgrat l'acord aquest diumenge entre l'executiu espanyol i els sindicats per desconvocar la vaga de Renfe i Adif a canvi que l'empresa que ha de capitanejar el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat estigui adscrita al grup Renfe.

En una entrevista aquest dilluns a 3Cat recollida per Europa Press, ha defensat que es faci servir "la fórmula que els sembli oportuna per garantir els drets laborals" dels treballadors de Renfe, però ha subratllat que el resultat final ha de ser el que han pactat ERC i el Govern central.

"El govern del PSOE haurà de complir els acords, perquè si no compleix ja sap que no tindrà nous acords", ha avisat el líder dels republicans, que ha insistit que no ha de ser incompatible defensar els drets dels usuaris de Rodalies i els dels treballadors de Renfe i Adif.

Preguntat per aquest límit temporal que ERC ha fixat de 2 anys per trobar una solució amb els treballadors, Junqueras ha sostingut que "si es resol en dos anys, està bé i si es resol en un any i mig, millor", i ha reiterat que s'ha de complir amb el compromís de traspassar Rodalies a la Generalitat.

Per ell, els qui haurien de tenir més interès en que es complís l'acord entre ERC i el Govern central són els treballadors: "Són els primers que deurien d'estar interessats que les coses anessin bé, que el servei fos el que toca, que hi hagués les inversions que hi ha d'haver".

FINANÇAMENT SINGULAR

El líder dels republicans ha assegurat que mira "amb cert escepticisme i certa preocupació" la negociació sobre el finançament singular amb el PSOE, i ha reclamat tenir tants aliats com sigui possible.

"És evident que si la batalla pel finançament la lliurem sols la guanyarem, però nosaltres no la volem guanyar sols, la volem guanyar per al país", ha afirmat.

Junqueras ha instat sindicats, empresaris, autònoms i universitaris a ajudar ERC en aquesta negociació, a qui ha ofert construir aquesta aliança "imprescindible pel bé" de Catalunya, ha subratllat.

Ha assegurat que les negociacions sobre el finançament no van "mai prou bé", però ha afegit que també era molt difícil aconseguir una condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), després d'insistir que tot i que les coses siguin difícils no vol dir que siguin impossibles.