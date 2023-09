Junqueras: l'acord per a la Mesa del Congrés inclou l'amnistia com a via contra la "repressió"

Preveu "totes les vies legals" contra la judicialització i inclou l'amnistia

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha insistit aquest dimecres que l'acord segellat entre els independentistes i el PSOE i Sumar per a la Mesa del Congrés inclou l'amnistia com a via per posar fi a la "repressió" de l'independentisme.

"Inclou posar fi a la repressió per totes les vies legals necessàries, i és evident que l'amnistia és una via legal i necessària, i que s'inclou en aquestes vies legals necessàries que el PSOE ja s'ha compromès a fer", ha dit en una compareixença a la seu d'ERC.

Tant el PSOE com la líder de Sumar i vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, han negat que l'acord per a la Mesa inclogui aquesta mesura, que els republicans donen "per feta".

6 ANYS DELS ARRESTOS DEL 20-S

Junqueras ha comparegut pel sisè aniversari de l'arrest de 15 dirigents del Govern el 20 de setembre del 2017 pels preparatius de l'1-O, quan ell era vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat.

Després de sis anys --ha dit-- ERC continua "lluitant contra els efectes de la repressió" després de negociar els indults i la reforma del Codi Penal, i continua defensant el dret a l'autodeterminació.

Així, ha avisat que les seves "prioritats" per donar suport a la possible investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, són l'autodeterminació i la taula del diàleg, l'amnistia i compromisos en àmbits econòmics i socials que afecten la majoria de catalans, ha afegit.