Junqueras sobre Jové i Vilalta (ERC): "Trobarem la manera de combinar les coses"

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que el partit mirarà d'abordar el paper del líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i de la secretària general adjunta i actual portaveu, Marta Vilalta, de la millor manera possible: "Trobarem la manera de combinar les coses de la millor forma".

Ho ha dit en preguntar-li per ells en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ja que tant Jové com Vilalta havien donat suport explícit a altres candidatures que es postulaven per liderar la formació republicana, tot i que dissabte Militància Decidim va rebre el 52,2% dels suports de la militància.

D'aquesta manera, el nou reelegit president d'Esquerra no ha descartat que els dos representants siguin rellevats del càrrec i ha defensat "donar continuïtat a allò bo", a més de renovar les coses que no funcionen, en les seves paraules.

"Procurarem que tot el que haguem de fer ho fem amb el màxim consens i sempre buscant la millor combinació", ha insistit Junqueras, que ha explicat que diumenge es va reunir per primera vegada l'executiva del partit després del congrés, en el que va ser una trobada d'un caràcter molt procedimental, mentre que aquest dilluns es duran a terme les primeres reunions de treball més formals, de fons polític, textualment.

Respecte als passos a seguir després de la seva victòria, ha assegurat: "Nosaltres estem a favor dels focs bons, siguin nous o vells, i estem a favor de l'esquerra nacional, bé sigui nova o com si ja porta un cert temps" en referència a Foc Nou i Nova Esquerra Nacional, les altres dues candidatures que optaven a liderar el partit en el congrés.

PUIGDEMONT I ILLA

Sobre si ha rebut felicitacions per la reelecció, ha afirmat haver rebut missatges tant del líder de Junts, Carles Puigdemont, com dels socialistes catalans i el president de la Generalitat, Salvador Illa.

En la mateixa línia, ha indicat que preveu reunir-se amb ells pròximament: "Tenim la intenció de parlar amb tothom i, a més, amb un to extremadament considerat i amable. Però ningú no ha de confondre la consideració i l'amabilitat amb feblesa", ha avisat Junqueras.