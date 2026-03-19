Junqueras insta el PSC a plantejar "alternatives" si no és capaç de convèncer el PSOE amb l'IRPF

Afirma que aquestes alternatives "hauran de ser tan bones o millors"
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat aquest dijous el PSC a plantejar "alternatives tan bones o millors" que la cessió de l'IRPF a Catalunya si no és capaç de convèncer el PSOE sobre aquest assumpte.
"Defensem que l'IRPF és bo per a Catalunya perquè està compromès i signat, però si ells no es veuen capaços de complir hauran de proposar alternatives, i hauran de ser tan bones o millors", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Segons Junqueras, ja avaluaran les propostes que es posin sobre la taula i, en cas que no siguin tan bones o millors que l'IRPF, és legítim que considerin que no hi hagi acord, ha avisat.
També ha apuntat que si els socialistes no compleixen amb la qüestió de l'IRPF és perquè "no volen que Catalunya tingui més sobirania i poder, perquè tenen eleccions convocades i no els va bé o perquè prioritzen interessos de partit als de Catalunya".
PRESSUPOSTOS
En considerar que el PSC és el que té la responsabilitat d'aprovar el projecte de pressupostos del 2026, ha argumentat que és feina del Govern proposar aquestes alternatives "tan aviat com sigui possible" i ha recalcat que ERC està disposada a negociar.
"El que no ha volgut negociar és el PSC, que va presentar unilateralment una proposta de pressupostos i no l'ha volgut negociar. Les coses no es fan així", ha subratllat Junqueras, malgrat afegir que els republicans volen que hi hagi comptes.
Sobre el suplement de crèdit que han pactat amb el Govern de gairebé 6.000 milions d'euros, ha exposat que sempre s'han obert a aquesta via i creu que és necessari per compensar l'increment de preus davant l'actual context internacional.