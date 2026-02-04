Junqueras insta el Govern central a trobar una "solució" perquè Catalunya recapti l'IRPF

Insisteix en la dimissió de Puente per Rodalies: "Algú n'ha d'assumir la responsabilitat política"
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat aquest dimecres el Govern central a trobar una "solució" per a la recaptació de l'IRPF a Catalunya, de cara a poder iniciar la negociació de pressupostos amb el Govern.
Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que "no n'hi ha prou" amb bona voluntat i ha afegit que el seu partit està disposat a escoltar i negociar propostes tal com, diu, s'ha fet amb el model de finançament.
Ha assegurat que hi ha persones dins el Govern i el PSC que "prefereixen que s'arribi a un acord per desbloquejar el camí cap a la recaptació de l'IRPF perquè saben que el país hi guanyarà", però ha afirmat que hi ha persones al PSOE que ho interpreten a l'inrevés.
També s'ha referit a les majories al Congrés: "Hem de caminar cap al tot, és clar que sí, i cada dia i amb pas ferm i tant com puguem. Per això vull dir que necessitem aquestes majories tan complexes", ha assenyalat.
RODALIES
Sobre la situació de la xarxa de Rodalies ha insistit a demanar la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, perquè, diu, "algú n'ha d'assumir la responsabilitat política", tot i que ha afegit que no és qui més culpa té de la situació i que no és el pitjor ministre que hi ha hagut, en les seves paraules.
Així, ha afegit que "Puente segur que ha intentat ajudar" però considera que ha d'assumir la seva responsabilitat, de la mateixa manera que la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, a qui també ha demanat la dimissió.
"Segur que si la consellera dimiteix no se soluciona el problema. I segur que no n'és l'única responsable, són infraestructures del ministeri de Transport", ha subratllat, però ha insistit que s'han d'assumir responsabilitats.
Preguntat per la seva assistència a les manifestacions convocades aquest dissabte ha assegurat que participarà en la marxa convocada a la tarda "pels agents socials i econòmics" que, ha dit, representen la majoria social i cívica.
PUIGDEMONT
Preguntat per la seva presència dimarts a Brussel·les (Bèlgica) i si hi havia prevista una reunió amb el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha evitat pronunciar-se, però ha sostingut que "té l'obligació d'intentar parlar amb tothom".
"Jo parlo amb tothom, i ho continuaré fent, no em cansaré de fer-ho. I més enllà del resultat econòmic concret que hi hagi en cada ocasió, jo ho faré sempre", ha resolt.