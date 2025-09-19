Junqueras insta el Govern central a ser "convincent" per aconseguir l'oficialitat del català a la UE

Critica l'"immobilisme" de l'executiu espanyol en la delegació a Catalunya de la recaptació de l'IRPF
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que el Govern central "té l'obligació de trobar les eines per ser prou convincent per aconseguir els suports necessaris" per a l'oficialitat del català a la UE, preguntat per les paraules del canceller alemany, Friedrich Merz, sobre l'oficialitat del català a la UE després de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez.
En unes declaracions aquest divendres a Vacarisses (Barcelona), juntament amb la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, durant una jornada de treball del grup parlamentari, Junqueras ha sostingut que l'executiu espanyol ha de "defensar els interessos de la societat catalana" i posar en valor la diversitat cultural i lingüística de l'Estat.
També ha criticat l'"immobilisme" del Govern central quant al traspàs de les competències del 100% de la recaptació de l'IRPF a la Generalitat, després que ERC presentés una proposició de llei al Congrés amb l'objectiu d'habilitar-ho legalment.
"Per part del Govern espanyol, com tots vostès saben, el que hi ha és immobilisme. Per tant, el que hi ha és perjudicar la societat catalana i la seva economia", ha subratllat el dirigent republicà.
Ha recordat que no negociaran els pressupostos ni a nivell estatal ni amb la Generalitat fins que no hi hagi avenços en el model de finançament singular i en la recaptació de l'IRPF, i ha acusat l'executiu català de renunciar a l'"ambició nacional".
EL PAPER DE L'OPOSICIÓ
També ha criticat el paper de l'oposició a Catalunya: "Sovint altres grups es limiten a esperar el desgast del Govern però no fan cap proposta concreta", mentre que ERC assumeix, segons ell, la responsabilitat de lluitar en qüestions rellevants, com el model de finançament.
Junqueras ha assegurat que els republicans se senten "massa sovint sols" en la defensa d'una governança catalana de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, i ha instat altres grups parlamentaris a ajudar per també aconseguir aquestes competències.
Preguntat per si està d'acord en que als centres educatius hi hagi mostres de suport a Palestina, Junqueras ha afirmat que l'objectiu de les escoles és "educar en el respecte dels drets humans".
"Tot allò que contribueixi a que el conjunt de la societat i els nostres joves entenguin tot el que també ens juguem a Palestina i molts altres llocs del món, crec que és positiu", ha resolt.