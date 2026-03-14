Junqueras insisteix en la recaptació de l'IRPF per als comptes: No ens "rendirà cap pressió"

KIKE RINCON / EUROPA PRESS
Alamany critica que la política del "anar fent" té un cost molt alt per a Catalunya
BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha insistit en la reclamació del seu partit perquè Catalunya recapti l'IRPF abans de negociar els Pressupostos de la Generalitat amb el Govern: "Si les presons no ens han rendit no ens rendirà cap pressió", ha afirmat.
Així s'ha expressat durant el seu discurs en l'acte de celebració dels 95 anys d'ERC aquest dissabte en l'Estació del Nord de Barcelona, acte al que han acudit 400 persones segons la formació, i en què també ha participat la secretària general del partit, Elisenda Alamany.
Junqueras s'ha referit directament a la recaptació de l'IRPF: "No la volem perquè sí, la volem perquè és important", ha afirmat, i ha remarcat que la seva formació vol que s'aprovin comptes a tot arreu, però que no estan disposats a cedir en les seves condicions.
Ha explicat que no hi ha gens nou en les seves reclamacions i ha cridat al conjunt de la societat i a la resta de partits polítics a fer costat a ERC: "No fem gens que no sigui pel bé de tots i creiem que és legítim que els demanem ajuda a tots".
"Perquè tenim dret, perquè tenim la raó i tenim la força democràtica si així ho vol la gent d'aquest país", ha assenyalat, i ha afegit que tot el que defensa la seva formació és bo per al conjunt de la ciutadania i no hi ha cap raó perquè, lamenta, es deixi sola a ERC.
També s'ha referit al context actual i ha apuntat que no és cert que els temps actuals siguin més difícils que altres anteriors i, per tant, no hi ha lloc a la desesperança: "Gairebé qualsevol temps passat va ser més dificil que l'actual", ha resolt, i ha sostingut que la diversitat de la societat actual no suposa cap canvi doncs, subratlla, la societat catalana ja era diversa anteriorment.
HISTÒRIA D'ERC
Ha dit que durant la història d'ERC i abans que existís els temps ja eren difícils i "les dificultats no eren si s'aprovaven uns Pressupostos o no", per la qual cosa la seva formació, reivindica, ja està acostumada a les pressions.
Ha afirmat que malgrat que el partit celebra 95 anys d'història, aquesta va més enllà: "És important recordar que ja existíem abans d'existir", ha asseverat, i ha posat en valor a aquells que van combatre en tots els àmbits abans de la formació del partit.
ELISENDA ALAMANY
Per la seva banda, Alamany ha destacat que els 95 anys d'història d'ERC és "la història de fidelitat a un país" i ha defensat la posició de la seva formació contra el que ha qualificat de la política del "anar fent".
En aquesta línia, ha dit que aquesta política té "un cost molt alt" i, ha subratllat, contribueix a seguir amb un finançament injust, l'espoli fiscal i la dependència de l'Estat.
També ha alertat de canvis socials que han incentivat l'individualisme i, afegeix, han abonat una ona reaccionària: "No sempre he estat encertada a l'hora d'explicar-ho, però no accepto ni una sola lliçó a ERC", ha proclamat.