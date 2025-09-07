Junqueras insisteix que no hi haurà pressupostos "si no es resol el model de finançament"

Sobre la reunió Illa-Puigdemont diu que el que és rellevant és "el resultat de les reunions"
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha insistit aquest diumenge a advertir el Govern que no hi haurà pressupostos "si no es resol el model de finançament".
En una entrevista a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press, ha considerat irrellevant el que la Generalitat digui sobre la data en què l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) comenci a desenvolupar diverses funcions, i el que importa és "si la Generalitat té l'habilitació legal per poder recaptar els impostos".
Per tenir aquesta habilitació, "la prioritat" és modificar el marc legislatiu, per la qual cosa ha recordat que aquest dilluns ERC presentarà una proposició de llei per modificar aquest marc.
FINANÇAMENT "SINGULAR DEL TOT"
Per donar suport a aquesta reforma, creu que caldria el suport de totes les forces que van permetre la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, la qual cosa la convertiria en un finançament "singular del tot".
"No hem de tenir cap inconvenient en què també els vagi bé als gallecs o a la gent del País Valencià", ha dit, però ha defensat buscar el millor model de finançament per a Catalunya.
REUNIÓ ILLA-PUIGDEMONT
Sobre la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assenyalat que l'important "no és si hi ha una reunió o n'hi ha dues o 23, el que és rellevant és el resultat de les reunions".
"El que és rellevant és com afrontem la qüestió de l'habitatge o com resolem el problema del transport públic i, en particular, els trens de Rodalies", ha afegit.
Sobre l'amnistia, ha assegurat que continuarà lluitant i que "tard o d'hora" es presentarà a unes eleccions si els seus companys li donen la confiança.
MODEL PRODUCTIU
El líder d'ERC s'ha referit al model productiu que vol per a Catalunya, assegurant que "la prioritat a Catalunya no és ser deu milions" sinó garantir infraestructures i serveis públics adequats per als habitants.
"Catalunya té una economia que creix, però una economia que creix bàsicament perquè incorpora més treballadors al mercat laboral, no tant perquè creix la productivitat", ha assenyalat, i ha afegit que perquè això canviï el model productiu ha de ser més industrial i de més productivitat.
També s'ha referit al turisme, ha dit que cal convertir-lo en "riquesa per al país" i ha proposat que una manera de fer-ho és a través de la taxa turística.
INFRAESTRUCTURES
Ha dit que l'Aeroport de Barcelona és una eina fonamental per a Catalunya però "malgastada en molts aspectes i en molts sentits" perquè bona part dels recursos que genera no es queden a Catalunya.
Sobre Rodalies, ha criticat que la situació és "inadmissible" i que l'Estat no hi ha invertit prou, per la qual cosa reclama una governança catalana.
També ha defensat "el dret de tothom a tenir un habitatge digne" i protegir alhora el dret de propietat i lluitar contra les ocupacions de caràcter delinqüencial.
LA PROPOSTA DE RUFIÁN
Quant a la iniciativa del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de crear una aliança de forces d'esquerra, no li va incomodar: "És el que fem a les eleccions europees".
No obstant això, "és una proposta que no tindria gaire sentit pràctic quan hi ha 50 circumscripcions diferents".