Junqueras inicia una gira per Catalunya per presentar-se com el candidat d'ERC a la Generalitat

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha iniciat una gira per les diferents vegueries de Catalunya per presentar la seva candidatura a la Presidència de la Generalitat, han explicat fonts del partit a Europa Press.
Després de presentar el seu projecte per a Catalunya en una conferència a Barcelona al setembre, Junqueras ha arrencat el seu tour amb un primer acte aquest dijous a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), sota el lema 'Una nova ambició nacional', segons ha avançat 'El Periódico'.
El seu objectiu és explicar les seves propostes de futur per a Catalunya i les específiques de cada territori en actes oberts a tota la ciutadania, i ja té programades conferències a Tarragona i la Seu d'Urgell (Lleida).