Junqueras i Godàs (ERC) assumeixen l'auditoria externa de l'estructura B plantejada per Foc Nou

Difereixen de com fer la investigació interna i lamenten les crítiques creuades en campanya

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat de Militància Decidim a la reelecció, Oriol Junqueras, i l'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) i candidat de Nova Esquerra Republicana, Xavier Godàs, han defensat impulsar una auditoria externa de l'estructura B del partit, tal com va proposar la candidatura de Foc Nou, que va quedar fora de la disputa en la primera volta del congrés del partit.

Ho han explicat en un debat a Catalunya Ràdio aquest dijous recollit per Europa Press, dos dies abans de celebrar-se la segona volta del congrés, en el qual Junqueras ha afirmat que "és bo que hi hagi una auditoria" perquè hi ha una part de la informació sobre l'estructura B que és possible es pugui aconseguir així.

Godàs ha coincidit a assumir la proposta de la candidatura liderada per Helena Solà i Xavier Bosch i, en canvi, ha rebutjat la comissió de la veritat que planteja Junqueras perquè creu que seria afegir "capes de ceba" i perquè el seu nom remet a processos com dictadures i transicions, segons ell.

En lloc d'una comissió de la veritat, Godàs aposta per reforçar i millorar els òrgans dels quals ja disposa el partit, com la comissió de garanties: "Els òrgans que disposa el partit es poden reforçar, es poden millorar", ha argumentat.

COINCIDEIXEN EN EL DIAGNÒSTIC

Sobre la situació en la qual es troba ERC, Junqueras i Godàs coincideixen en el diagnòstic, marcat per la pèrdua de vots en les últimes convocatòries electorals.

"Vam guanyar molts vots entre 2012 i 2017, quan vam saber explicar els perquès de la independència i vam mobilitzar molta gent", ha dit Junqueras, que es marca com a objectiu recuperar l'esperit de sumar.

D'altra banda, Godàs es proposa reconnectar ERC "amb el país i amb les bases independentistes i de progrés per obrir una nova etapa guanyadora", i ha lamentat textualment que, des del 2019, s'ha desdibuixat l'espai d'ERC.

Godàs ha retret a Junqueras haver "menyspreat" la seva candidatura dient que ell no podia ser un líder per a ERC, i Junqueras li ha respost que ell també ha estat blanc de crítiques.