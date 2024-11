Junqueras i Godàs es disputaran presidir ERC en segona volta en no superar el 50% de vots

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de 'Militància Decidim' liderada per l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, i la de 'Nova Esquerra Nacional', encapçalada per Xavier Godàs, han estat les dues més votades en el Congrés Nacional d'aquest dissabte però, en no superar cap de les dues el 50% dels suports, es disputaran dirigir el partit en segona volta el 14 de desembre.

Junqueras i Godàs han aconseguit el 48,3% i el 35,3% dels vots, respectivament, i han superat la candidatura de 'Foc Nou' d'Helena Solà (12,6%), i les dues candidatures que passen a segona volta tenen marge per modificar els components de la seva candidatura en un 50% mantenint el candidat a president.

Un 81,35% dels militants d'ERC, 6.533 afiliats, han votat telemàticament al congrés del partit per escollir el seu president i una nova direcció, del total de 8.030 militants anomenats a emetre el seu vot.