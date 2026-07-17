Junqueras evita mostrar les seves preferències de cara al Mundial: "Segur que guanyarà el Barça"

César Vallejo Rodríguez - Europa Press
MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha evitat mostrar les seves preferències de cara a la final del Mundial de futbol que disputaran aquest diumenge les seleccions d'Espanya i l'Argentina i ha optat per assegurar que "guanyarà el Barça" i no el Reial Madrid.
Preguntat sobre la final en un acte de Nueva Economía Fórum, primer s'ha referit al Tour de França, quan ha donat per feta la victòria de l'eslovè Tadej Pogacar, del qual es declara seguidor, i en passar al futbol ha recordat que és "molt de (Leo) Messi, (Lamine) Yamal i (Pau) Cubarsí", el primer exjugador culer i els altres dos actuals barcelonistes integrats en l'equip espanyol.
"Soc del Barça, segur que el Barça guanyarà diumenge. Ningú ho posa en dubte? Qui no guanyarà diumenge és el Reial Madrid, que ha hagut de fitxar (Marc) Cucurella perquè, si no, no tindria ningú en el Mundial", ha indicat.
A més a més, ha lamentat que fa tres mundials sense poder defensar l'Azzurra (la selecció italiana) de la qual també és seguidor perquè és "italianòfil", atès que la seva llengua educativa és l'italià i se sent molt proper a aquesta cultura.