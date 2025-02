Junqueras veu la setmana vinent com un "bon moment" per condonar el FLA

No rebutja que una 'filial' operi Rodalies en un "primer pas" si això tranquil·litza els treballadors de Renfe

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha considerat un "bon moment" la setmana vinent perquè es faci efectiva la condonació del 20% del FLA, pactada entre el PSC i ERC, en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera programada pel ministeri d'Hisenda dimecres que ve.

"Volem que el que està pactat es resolgui com més aviat millor", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a 'El Periódico' recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat el FLA d'endeutament injust i ha afegit que la reducció de 15.000 milions en el FLA comporta l'estalvi de 1.300 milions en interessos, i això és millor, textualment, que es destini a ajudar empreses, famílies i treballadors.

Preguntat sobre si tem que el PSOE vulgui negociar a la baixa les xifres de l'acord, ha dit que hi ha un compromís explícit: "El Govern central ha de complir els seus compromisos i, en particular, la ministra d'Hisenda. I prop d'un 20% no és el 21%, d'acord, però tampoc no és el 19%", ha dit.

TRASPÀS DE RODALIES

Sobre si per al seu partit és un inconvenient que l'empresa operadora amb el traspàs de Rodalies sigui una 'filial', ha expressat que poden entendre que sigui el primer pas si serveix per, a parer seu, donar tranquil·litat i confiança als treballadors de Renfe.

Ha afegit que l'acord és important perquè és entre partits i vinculat a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, amb la qual cosa, en les seves paraules "esdevé un acord entre governs".

En referència a si aquests avenços a Rodalies es poden traduir en negociacions per als pressupostos generals de l'Estat (PGE), ho ha negat: "ERC ja ha deixat molt clar que aquest any no hi haurà un acord de pressupostos ni de la Generalitat ni del Govern central perquè ERC vol garantir que qualsevol acord pressupostari sigui bo i només ho serà si compleixen amb els seus compromisos", ha dit.

Sobre la moció de censura fallida a Ripoll (Girona) pel rebuig de Junts, ha expressat que ERC respecta l'autonomia local de cada poble i ha indicat que "estem convençuts que Ripoll mereixia un govern molt millor i Junts no ho ha permès".